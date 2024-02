Azdore arruolate nel corso di piada

Tirato a lucido il Centro Giovani a Coriano. Con un investimento di 90mila euro intercettati da fondi Pnrr, lo stabile con una superficie di 270 metri quadrati a fianco del centro sportivo di via Piane, ha visto il rifacimento di infissi e porte d’ingresso nuovi in pvc e vetri termici. Sostituite le vecchie caldaie e l’impianto termico. Infine sono stati pitturati gli interni. Diverse le iniziative in programma. "Ad aprile - dice l’assessore Anna Pazzaglia - verrà organizzato con le azdore corianesi il corso di piada sfogliata e la primavera sarà all’insegna di altre occasioni da vivere all’aria aperta".