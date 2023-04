Azienda di elettronica assume ingegnere e periti

Anche le imprese di San Marino utilizzano il portale ‘Lavoro per te’ della Regione Emilia Romagna. Ecco alcune offerte attualmente valide. Un’azienda sta cercando 2 periti elettrotecnici per cablaggio quadri elettrici, un ingegnere elettrico e un programmatore informatico. Per tutte queste figure viene richiesta la conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17).

Sempre a San Marino si cerca un caldaista con esperienza e, preferibilmente, diploma tecnico e patente di secondo grado per conduzione generatori di vapore. Contratto a tempo indeterminato. Orario continuato con 6 giorni lavorativi e 3 riposi, con turni che prevedono 2 mattine, 2 pomeriggi e 2 notti. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Per candidarti entra con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e clicca sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.