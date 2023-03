Azienda ittica: 4 posti per confezionare il pesce

Sul portale regionale ’Lavoro per te’, tra le altre offerte di lavoro ne viene pubblicata una interessante riferita a un’azienda di Rimini che si occupa della lavorazione del pesce. Si richiedono 4 persone, uomini o donne, che si occupino della lavorazione del pesce fresco, come eviscerazione e filettatura, sia a mano sia tramite appositi macchinari, del successivo confezionamento anche tramite macchinari specifici.

Per quanto riguarda i requisiti dei candidati, si richiede preferibilmente esperienza nello stesso ambito, oltre che capacità di lavoro di squadra e collaborazione. Indispensabile avere la patente B ed essere in possesso di automobile. Il contratto previsto è a tempo determinato, l’orario potrà essere sia dalle ore 7 alle 15 in alcune giornate, sia spezzato su mattina e pomeriggio, mentre la domenica è giorno di riposo.

Per proporsi, entrare con lo Spig sul portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it e cliccare sul pulsante "invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.