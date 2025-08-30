L’azienda va a gonfie vele e premia i dipendenti portandoli in vacanza

Riccione, 30 agosto 2025 – L’azienda procede talmente bene, che i titolari hanno deciso di offrire una vacanza-premio di quattro giorni a tutti i dipendenti di ogni reparto, una quarantina in tutto. Accade alla Rossi Oleodinamica di Riccione che produce veicoli medio piccoli usati per la raccolta di rifiuti. Dopo aver conquistato tutti i mercati europei, compreso l’Inghilterra, dove ha spopolato di recente, si è estesa addirittura in Polinesia. E allora, come non essere riconoscenti nei confronti dei lavoratori, costantemente impegnati nel portare avanti l’attività, avviata 51 anni fa? A fare la fortuna della società sono stati certo la qualità del prodotto di lunga durata e la professionalità, ma anche l’unità dei lavoratori e dell’intera famiglia.

Fin dall’inizio il fondatore Lazzaro è stato affiancato dai figli Oscar e Galiano, tuttora amministratori delegati. Si sono poi aggiunti i figli di quest’ultimo, Omar e Andrea, e la cugina Eleonora, ognuno con specifici compiti dirigenziali. “Abbiamo deciso di offrire questo viaggio per premiare i nostri collaboratori, perché la nostra azienda sta andando molto bene, quest’anno abbiamo avuto un grosso exploit nel Regno Unito _ conferma Andrea Rossi _. Stiamo lavorando in tutta l’Europa e anche nel resto del mondo. Abbiamo anche delle commesse nella Polinesia francese. Continuiamo a espanderci grazie anche al nostro distributore estero, la Terberg Group, grossa multinazionale olandese, che vende i nostri prodotti. Ci stiamo allargando parecchio”.

Così ogni anno a Riccione la Rossi Oleodinamica produce dai 450 ai 500 veicoli che fanno la raccolta rifiuti porta a porta. Un gran lavoro che, crescendo anche in Italia, ha portato a un fatturato annuo di circa 12 milioni di euro. Con le vele al vento l’azienda si prepara intanto a tornare a Ecomondo in programma dal 4 al 7 novembre alla Fiera di Rimini. Ci si prepara intanto per la vacanza. “Siamo molto contenti dei risultati ottenuti, per questo anche l’anno scorso per il cinquantesimo anniversario, ai nostri collaboratori abbiamo dato un premio in denaro _ ricorda Andrea Rossi _. i dipendenti non sono numeri, ma persone. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui e questo viaggio, supportato da Massimiliano Amati e Oberdam Mazzoli dell’Obimax, è il nostro modo per dire grazie”.

“Per chi lavora ogni giorno in officina _ aggiunge il fratello Omar, responsabile tecnico _, sapere che l’azienda riconosce l’impegno anche con momenti così speciali è una grande soddisfazione. Non vediamo l’ora di partire tutti insieme”. C’è poi l’aspetto sottolineato da Eleonora Rossi, responsabile del personale e qualità. “Questo premio _ spiega _ va oltre l’aspetto economico, vogliamo infatti regalare un’esperienza che rafforzi il senso di squadra e ci faccia sentire ancora più uniti”.