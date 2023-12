Aziende a caccia di autisti, tecnici e impiegati

A Santarcangelo due aziende cercano personale tramite il portale ‘Lavoro per te’. La prima ditta è interessata a due manutentori tecnici con diploma attinente (conseguito presso una scuola tecnico-meccanica, meccatronica o elettronica) e un addetto alla segreteria con diploma di ragioneria e conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e dei programmi di pagamento elettronici. Per tutte queste posizioni lavorative si propone un contratto a tempo determinato oppure un contratto di apprendistato. L’orario di lavoro previsto è a tempo pieno spezzato (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18).

L’impresa Edil stradale cerca invece un autista con patenti DE e un manovale da adibire a opere stradali con esperienza nella stessa mansione. Indispensabile la patente B e, preferibilmente, auto propria. Per questi due collaboratori si propone un contratto a tempo determinato con orario dalle 7.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Gli annunci sono rivolti ad ambosessi. Per candidarsi consultare il portale regionale ‘Lavoro per te’.