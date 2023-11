Aziende a caccia di undici magazzinieri

Sul portale regionale ‘Lavoro per te’ sono pubblicate numerose offerte per chi è in possesso della qualifica di magazziniere. Per il territorio di Rimini troviamo tre inserzioni. La prima riguarda un’azienda che cerca 8 magazzinieri che svolgano anche la mansione di corrieri per le consegne. Viene richiesta la patente B. Orario di assunzione a tempo pieno (dalle 10 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.30).

Altra opportunità è offerta da un’azienda alimentare: in questo caso la persona cercata sarà utilizzata come magazziniere cellista in area refrigerata sotto zero. Richiesta auto propria e preferibile esperienza nella mansione. Assunzione a tempo determinato con orario dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Un’altra azienda del settore alimentare cerca un magazziniere con mansione anche di autista consegnatario nel territorio della provincia di Rimini. Si richiedono le patenti B e C, esperienza e conoscenza approfondita del territorio. Assunzione a tempo determinato con orario a tempo pieno. Candidature su ‘Lavoro per te’.