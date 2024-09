Aziende ai lavoratori. Undici dipendenti diventano cooperativa: "Siamo più motivate"

"Lavoravo da circa 27 anni in azienda, tra tante difficoltà, i vari fallimenti e il rischio di perdere il lavoro con la complicata prospettiva di trovarne un altro". Silvia Cappelli era una dipendente davanti a un bivio. Alle spalle tanti anni di lavoro nel settore tessile manifatturiero nell’ambito della moda, e un futuro incerto in cui la sola idea di un ricollocamento sarebbe stata problematica. Ma non era sola. Con lei c’erano altre dipendenti con cui lavorava da tempo per la medesima azienda. Così quando quel posto di lavoro era ormai appeso a un filo destinato a strapparsi, hanno deciso di costituire da sole una cooperativa. "Non abbiamo fatto tutto da sole. All’epoca ci diede una mano anche l’amministrazione comunale trovandoci un locale dove poter impostare l’attività della nostra cooperativa".

Quella esperienza si chiama Sant’Agata confezioni e si trova a Sant’Agata Feltria.

"Inizialmente eravamo 11 socie, tutte ex dipendenti della precedente azienda. Siamo partite così, potendo contare su un accordo con Max Mara per la quale producevamo".

A undici anni di distanza (la cooperativa venne costituita nel 2013), Sant’Agata confezioni è attiva ed ha anche assunto personale. E’ questo un esempio di società cooperative nate tra dipendenti che Cna e Legacoop intendono sostenere con l’accordo appena sottoscritto che mira ad affrontare la crisi d’impresa, garantendo il futuro lavorativo agli addetti.

Intanto nella Cooperativa di cui Silvia Cappelli è presidente, delle socie fondatrici ne sono rimaste otto.

"Tre sono andate in pensione e direi che è stato un bel traguardo, siamo soddisfatte. Undici anni fa la sola idea di arrivare un giorno alla pensione era lontanissima per la situazione che stavamo vivendo". Nonostante il settore della moda e abbigliamento resti un ambito difficile, Sant’Agata confezioni continua a lavorare, e al posto delle tre socie andate in pensione "abbiamo assunto due ragazze. La crisi si sente - ammette la presidente -, ma andiamo avanti e possiamo dire di avercela fatta da sole".

Tuttavia negli ultimi undici anni la vita di Silvia e delle colleghe è cambiata. "Passiamo le nostre giornate in produzione, come è sempre stato, ma dobbiamo pensare anche ad altro. Quando sei dipendente non ti curi di bilanci, fatturato, tasse, spese e così via. Da undici anni, invece, dobbiamo fare anche tutto questo". Più impegno e grattacapi, ma Silvia e le colleghe lo fanno per qualcosa che è loro.

"Sono tutti problemi che prima non avevamo, ma siamo anche più motivate perché questa attività è la nostra".

Andrea Oliva