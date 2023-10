Aziende bersagliate dai ladri: "Dormo in ufficio per scacciarli"

L’ultima volta Giulio D’Angelo, temendo che i ladri sarebbero ritornati nel giro di qualche ora a finire il ’lavoro’, ha dormito dentro la sua azienda. Perché "questi sono dei professionisti, e hanno vita facile: la zona è completamente al buio". E i ladri l’hanno presa nel mirino. Da mesi si susseguono i colpi nell’area artigianale di Villaggio primo maggio, in via Dino Sassoli e dintorni. Alla carrozzeria Supercar i soliti ignoti hanno già fatto irruzione tre volte nell’ultimo anno, rubando diversi attrezzi e soldi. Alla Prime Cleaning di Giulio D’Angelo i furti sono già stati altrettanti, tra quelli andati a segno e l’ultimo solo tentato. Nemmeno il salumificio Smp e altre attività della zona sono state risparmiate.

"La situazione è davvero allarmante – allarga le braccia D’Angelo – Per quanto riguarda la nostra azienda, nei primi colpi hanno rubato le marmitte di alcuni mezzi e altro materiale. Ma chi ha agito la sera del 6 ottobre, voleva fare il colpo grosso". Le telecamere dell’azienda hanno immortalato tutti i movimenti della banda, formata da almeno tre persone. "Sono arrivati coi volti incappucciati. Avevano delle radioline, probabilmente servivano a tenersi in contatto con chi faceva da ’palo’". I ladri sono riusciti a entrare dentro l’azienda, in poco tempo hanno disattivato l’allarme, hanno fatto un giro di perlustrazione, poi sono usciti "lasciando tutto in ordine apparentemente tutto. Il loro intento – continua D’Angelo – era ritornare di lì a poco, per agire indisturbati. Sapevano che la vigilanza notturna sarebbe arrivata, visto che l’allarme era scattato, ma poi se ne sarebbe andata via non avendo trovato nulla". Permettendo così ai ladri "di tornare e fare razzia. Ma quella sera sono andato anche io sul posto, insieme ai carabinieri. E alla fine ho deciso di dormire lì in azienda: non me la sentivo di rientrare a casa".

La tecnica usata per il colpo alla Prime cleaning è la stessa impiegata dai altri per compiere altri furti. "Purtroppo siamo bersagliati, nonostante antifurti, telecamere e illuminazione esterna, che quasi tutte le attività hanno. Servono più controlli delle forze dell’ordine". "La zona artigianale di Villaggio primo maggio è al buio – dice uno dei soci del salumificio Smp – e i ladri hanno vita facile". E Mario Erbetta, commissario di Forza Italia, punta il dito su Palazzo Garampi. "La zona artigianale di Villaggio primo maggio è messa a ferro e fuoco da bande di ladri. Per non parlare delle frequenti risse tra giovani in centro. Rimini è una città insicura, come ci ricorda anche la classifica dei reati in Italia, dove siamo secondi solo a Milano".

Manuel Spadazzi