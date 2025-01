"Aziende e lavoratori in crescita: a Santarcangelo 10mila addetti"

Una manovra "rivolta alle famiglie e alle imprese di Santarcangelo. Dopo l’ok in consiglio al bilancio del 2025 – approvato a fine dicembre – l’assessore Gianni Giambi torna sulla manovra finanziaria per fare il punto sulle priorità. "Non ci saranno aumenti né sull’Imu, né sull’addizionale Irpef, né sulle altre tasse locali. Invariati anche tutti i servizi a domanda individuale – ribadisce l’assessore – Questo nonostante i minori trasferimenti dallo Stato e il piano di investimenti che intendiamo portare avanti, in particolare per lo sport, le scuola, la cultura, il sociale".

Un bilancio che guarda con attenzione alle aziende santarcangiolesi. "Sono oltre 2.600 le imprese a Santarcangelo (dato aggiornato a fine 2023) con 9.323 addetti, contro 8.285 del 2019: una crescita del 12 per cento nonostante la pandemia. Per mantenere questi livelli occupazionali, come amministrazione vogliamo continuare ad accompagnare gli investimenti delle nostre aziende, che svolgono il primo livello di protezione sociale, con particolare attenzione alla tutela dei negozi di prossimità". E ancora: "Inclusione ed equità sono i valori, altrettanto importanti, di un bilancio che mette al centro le persone, in particolare le più fragili – continua Giambi – A fine novembre Santarcangelo contava 22.266 residenti (di cui 10.500 nel capoluogo) e 9.301 famiglie. La fascia di età più rappresentata è quella tra 51 e 60 anni con 3.751 residenti, a fronte dei 2.217 fino a 12 anni d’età. È un dato di cui dovremo tenere sempre più conto nei bilanci dei prossimi anni, sia per far fronte all’invecchiamento della popolazione, sia per attrarre i lavoratori necessari alle aziende del territorio. Vanno anche in questa direzione le misure di sostegno alle famiglie, tra cui l’aumento dei posti al nido d’infanzia per l’anno". Misure pensate "anche per affrontare la crescita del costo della vita, anche a Santarcangelo il reddito pro capite (21.904 euro) cresce ed è più alto della media provinciale".