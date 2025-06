Aziende in campo, parte la sfida

Si alza il sipario sulla terza edizione della Business Padel Cup, il torneo aziendale più atteso dell’estate. L’appuntamento è per questa sera al Wonderbay, dove alle 19 si terrà l’inaugurazione ufficiale con la presentazione delle divise, del regolamento e dei gironi. Otto le squadre in gara: Alutitan, Cassa di Risparmio, Colorificio Sammarinese, ISS, Marlù, Myo, SIT e Tecnoal, pronte a darsi battaglia per conquistare la vetta. Le partite prenderanno il via lunedì 16 giugno e si giocheranno per cinque lunedì consecutivi, fino al 14 luglio, giorno delle finali. Ogni giornata prevede due incontri maschili e uno femminile, al meglio dei tre set. In caso di parità, il terzo set sarà disputato con un long tie-break.

I riflettori sono puntati su Marlù, squadra campione in carica.