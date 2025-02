Aziende in pressing per la rotatoria

E’ partito ufficialmente l’iter per realizzare la rotatoria tra Cattolica e San Giovanni. Negli ultimi mesi l’amministrazione cattolichina ha programmato di prendere contatto anche con i privati interessati agli espropri e nel corso del 2025 Cna e aziende del territorio si augurano che possano partire i lavori o che almeno l’iter progettuale possa procedere spedito. Dopo anni di attesa pare essersi sbloccata la situazione.

Inoltre dopo i numerosi incontri avuti con le due amministrazioni comunali di Cattolica e San Giovanni, c’è stata un’accelerazione sui tempi di realizzazione dell’innesto di collegamento che da via Mercadante proseguirà verso San Giovanni e via Rota, ritenuto fondamentale per la viabilità della zona. Considerando, dunque, lo sviluppo dell’area produttiva di Cattolica la nuova viabilità è considerata una risorsa importante per entrambe le città sia in termini economici che di posti di lavoro. L’area artigianale sta crescendo portando a nuove attività e nuovi posti di lavoro.