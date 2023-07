Aziende ultracentenarie Quattro imprese storiche

Le imprese storiche del territorio sono state premiate. Ieri pomeriggio a Rimini, nella sede della Camera di commercio della Romagna a Rimini, si è tenuta la cerimonia di premiazione di aziende antiche, alcune con oltre cento anni di storia. "Questa iniziativa da il segno di una presenza imprenditoriale importante sul territorio. Oggi credo che sia importantissimo e fondamentale trasmettere dei valori – ha detto il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini –. Non solo una presenza imprenditoriale ed economica per chi ci lavora e per il territorio, ma anche di serietà e continuità così come di una affidabilità che si conquista nel tempo. Siamo abituati a parlare di momenti molto brevi e gli anni, o i secoli, ci sfuggono dagli orizzonti dell’economia attuale".

La premiazione ha visto protagoniste sette realtà del territorio romagnolo, delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini, che sono state iscritte nel Registro nazionale delle imprese storiche, 2022. Ecco chi sono le imprese premiate dal presidente Battistini, insieme al segretario generale Roberto Albonetti, al vice presidente Fabrizio Vagnini e al componente di giunta Gaetano

Callà. Il bar pasticceria Vecchi La Cremma (dal 1850), Gsr SpA (dal 1890), Osteria del Borgo – La Marianna (dal 1908). La Tenuta del Monsignore dei Fratelli Bacchini (dal 1385) di San Giovanni in Marignano, l’Albergo Ristorante Acquacheta Valtancoli (dal 1822) di San Benedetto in Alpe assenti ieri pomeriggio per i problemi di viabilità causati dall’alluvione, il Tacchificio Zanzani (dal 1914) di Savignano sul Rubicone e Eg&l Parrucchieri (dal 1882) di Civitella di Romagna.

"Costanza e intraprendenza sono caratteristiche dei nostri imprenditori e imprenditrici, il motore dello sviluppo delle nostre province, che meritano il nostro riconoscimento e il nostro sostegno – ha proseguito il presidente camerale Carlo Battistini –. Alcune imprese, tra le premiate, hanno subito i danni provocati dall’alluvione, come Camera di commercio attiveremo a breve iniziative per sostenerle nella ripartenza".

Il Registro nazionale delle imprese storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere italiana, in collaborazione con le Camere di commercio, in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Lo scopo è di premiare le imprese storiche, con oltre 100 anni di attività, che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze e i valori fondanti del ‘fare impresa’. Ad oggi nel territorio sono 26.

Francesco Pierucci