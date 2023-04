Azione, acque agitate Espulsi Santi e Vannucci

Il direttivo di Azione sventola il cartellino rosso a Gianluca Vannucci e Luigi Santi. L’avventura dei due nel terzo polo pare essere arrivata ai titoli di coda. Dura la presa di posizione di Roberto Biondi, coordinatore provinciale di Azione e commissario per la realtà riccionese. "A nome del direttivo provinciale di Rimini e del gruppo riccionese è necessario porre fine alle sterili polemiche su Azione che Gianluca Vannucci e Luigi Santi continuano ad alimentare da mesi". I due sono tesserati col partito, ma "ci preme ribadire che sia in consiglio comunale che in altre sedi i due parlano solo a titolo personale non rappresentando Azione a nessun livello". Non si tratta solo di vedute politiche diverse. Santi viene dall’esperienza amministrativa con la giunta di Renata Tosi, di cui era assessore al Bilancio. Vannucci, prima del Pd da cui è uscito, si era formato anni prima nelle civiche del centrodestra. Per il direttivo di Azione, "i riccionesi sanno bene, al di là delle tessere di partito, da che parte stanno andando Vannucci e Santi e quale sia il loro progetto politico. Vannucci e Santi una volta accolti nel partito hanno tentato di ‘impadronirsene’ e di prenderne rappresentanza sottraendosi a qualsiasi logica democratica, tentando di imporsi senza alcun rispetto per il gruppo provinciale e locale già da tempo costituiti. Atteggiamenti, questi, ai quali continueremo ad opporci fino a quando avremo l’onere e l’onore di rappresentare Azione a Riccione e in provincia di Rimini".

L’entrata nel gruppo riccionese di diversi ex militanti di Riccione civica ha dato un indirizzo chiaro all’azione politica. "La nostra forza politica deve ripartire con umiltà e una seria autocritica, per riacquistare credibilità dopo mesi convulsi, tornando ad ascoltare i territori". Un esempio è l’intervento che ieri il gruppo riccionese (senza Vannucci e Santi) ha presentato sulla situazione degli impianti sportivi a Riccione. "Dopo 8 lunghi anni di non investimenti nelle strutture sportive da parte dell’amministrazione precedente, quando sarà il turno dei tappeti verdi sintetici per i campi da calcio del Marano? O di San Lorenzo, di Spontricciolo, delle Fontanelle, del centro sportivo Jimmy Monaco? Quando si interverrà sulle palestre e in generale sul patrimonio costituito negli anni Ottanta e ormai obsoleto, che ha urgente necessità di essere rinnovato?". Secondo Azione la giunta Angelini non ha previsto risorse sull’impiantistica. "Tranne quelli ereditati dall’amministrazione precedente, tra le quali la pista di atletica e la piscina, non sono previsti investimenti adeguati per un settore determinante sia per lo sport locale sia per le manifestazioni. A Riccione serve sia un piano strategico (minimo) triennale di investimenti per le strutture sportive esistenti".

Andrea Oliva