Azione, ‘benedizione’ di Lombardo in vista delle elezioni europee

"Abbiamo davanti un anno importante che ci porterà alle prossime elezioni europee del 2024". Suona così la premessa del senatore di Azione Marco Lombardo arrivato ieri a Riccione per tenere a battesimo il nuovo gruppo comunale nato attorno a Gianluca Vannucci e Luigi Santi. "A Riccione come in tutta Italia – prosegue Lombardo – stiamo rilanciando le varie sezioni, attraverso persone che conoscono i territori e in grado di perseguire idee riformiste e utili per il paese. Siamo convinti che il nuovo gruppo di Riccione in Azione saprà far crescere il partito per portarlo ad essere un punto di riferimento in città di una politica seria e moderata, ricca di contenuti e povera di quel populismo così lontano dalle idee di Azione".

Ieri è stato nominato il nuovo coordinamento riccionese di Azione dove il consigliere comunale Gianluca Vannucci sarà il coordinatore locale e Luigi Santi, ex assessore, il portavoce. Nelle prossime settimane ci sarà il rilancio di una nuova campagna di tesseramento. "Dopo aver contattato e incontrato nei giorni scorsi tutti i tesserati riccionesi – spiegano da Azione Riccione – la prossima settimana verrà nominato il direttivo che affiancherà nel lavoro il duo Vannucci-Santi, i quali hanno già annunciato che partiranno dai quartieri e dal decoro urbano, dalle categorie economiche e dai bisogni dei cittadini"

Nel nuovo gruppo che si sta costituendo ci saranno Cristian Amatori, già capo di gabinetto con il sindaco Pironi poi dirigente con la sindaca Tosi, Gianfranco Cenci ex amministratore di Sis, e Mauro Villa fino a poche settimane fa in Uniamo Riccione.