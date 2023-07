Azione: "I conti non tornano, vedremo la commissaria"

I conti del bilancio comunale non tornano ad Azione. Inoltre "il recupero dell’evasione fiscale sull’Imu è poi fermo a metà luglio a poco più di 300mila euro, numeri di molto inferiori al milione e 800mila annui ottenuti quando ero assessore in anni, come quello attuale, in cui non c’erano limitazioni alla riscossione legate al Covid" spiega Luigi Santi, portavoce di Azione. Il gruppo politico ha chiesto è ottenuto un incontro con la commissaria Rita Stentella l’11 luglio scorso per parlare del bilancio, esponendo "le mie preoccupazioni sullo stato attuale dei conti dell’ente e sulle prospettive future". Una delle preoccupazioni deriva "dall’aver notato la mancanza degli stanziamenti relativi alla previsione degli incrementi sui tassi di interesse dei mutui, senza considerare che in questi mesi i tassi stanno ulteriormente aumentando, come possono riscontrare cittadini ed imprese con i loro mutui a tasso variabile".