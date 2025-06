Azione insiste:: "Lasciamo l’evento"

I disordini in occasione tra sabato e domenica, durante la Notte rosa, potrebbero arrivare in consiglio comunale. A proporre un ordine del giorno dal titolo inequivocabile, ‘Riccione esca subito dalla Notte Rosa’, sono i consiglieri di Azione, Gianluca Vannucci e Valentina Villa. I consiglieri alla luce di quanto accaduto hanno deciso di portare la discussione in aula. L’ordine del giorno chiede ai consiglieri di maggioranza e minoranza di esprimersi sulla valenza della Notte rosa. La richiesta è chiara: "Uscire dalla manifestazione La Notte Rosa già a partire dal 2026 comunicando agli altri Comuni della Provincia, a Destinazione Romagna e alla Regione Emilia-Romagna l’indisponibilità del Comune di Riccione a partecipare all’evento; contemporaneamente chiedere agli altri Comuni della Provincia, a Destinazione Romagna ed alla Regione Emilia-Romagna di organizzare un nuovo evento qualitativo di sistema che possa sostituire la Notte Rosa e dare un nuovo slancio al nostro turismo". Una proposta non distante dalla richiesta della Cooperativa bagnini e in linea con i malumori nel settore alberghiero dove, pur riconoscendo i minori disordini rispetto al passato, si chiede di fare un’attenta valutazione costi benefici dell’evento.