Azione mette nel mirino l’assessore Guidi Azione Riccione critica la giunta per l'assegnazione di fondi pubblici a società senza capitali consistenti e senza bandi di gara. Esempi come il parco degli Olivetani e Radio Bakery sollevano dubbi sull'operato dell'amministrazione. Una società in liquidazione dopo aver ricevuto 70mila euro per spettacoli è citata in relazione a un assessore.