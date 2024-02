Azione: "Spaccio e furti nella zona nord"

Riccione in Azione scende in campo per cittadini e operatori della zona nord di Riccione. "Sono state protocollate giovedì oltre 100 firme – si legge in una nota – indirizzate all’assessore Capocasa, per segnalare il problema di sicurezza. La raccolta firme è un grido di allarme e nel contempo una richiesta di immediato intervento delle forze dell’ordine che devono prendere atto di una situazione di fortissimo disagio per la comunità. Spaccio di droga, minacce e furti sempre più frequenti, insieme al degrado di alcuni esercizi commerciali che attirano un’utenza tutt’altro che raccomandabile, hanno esasperato gli animi di tanti riccionesi che non vogliono più assistere inermi".

Azione chiede maggiore presenza delle forze dell’ordine, controlli di sicurezza nel quartiere, un’attività di prevenzione della microcriminalità e dello spaccio. "Il Comune e l’assessore alla Sicurezza devono varare un piano di interventi per contrastare una pericolosa escalation. Riccione in Azione si unisce a questo appello che arriva da tutta la città, come dimostrano anche le ultime assemblee cittadine, attraverso la presentazione di una interpellanza già nel prossimo consiglio comunale di martedì e una formale richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza sul tema della sicurezza che rimane uno dei temi più importanti per tutta la comunità riccionese".