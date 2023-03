Azzannato al volto da un cane Riminese finisce in ospedale

Azzannato al volto da un pastore del Caucaso. Si è conclusa con una prognosi di trenta giorni, e quaranta punti di sutura necessari a ricucire la ferita riportata tra la fronte e la guancia, la mattinata di puro terrore di un 27enne riminese, assalito da un cane di grossa taglia mentre passeggiava in via Ortigara, a San Giuliano. Dimesso ieri pomeriggio dal pronto soccorso, il 27enne ha deciso di sporgere denuncia contro il propietario dell’animale che lo avrebbe aggredito, provocandogli delle lesioni. Della vicenda si stanno ora occupando i carabinieri della compagnia di Rimini, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Stando alla versione fornita ai militari dalla vittima, tutto è cominciato attorno alle 7.30, di fronte al ristorante Caribe. Il 27enne a quell’ora stava facendo due passi con il suo cane, un esemplare di Alaskan Malamute, quando lungo la strada ha incrociato il pastore del Caucaso con il suo padrone. Entrambi gli animali in quel momento erano al guinzaglio, ma questo non ha impedito loro di iniziare ad accapigliarsi. Come spesso accade quando due animali di grossa taglia si fronteggiano, ne è nato un parapiglia, lì in mezzo alla strada.

Non è stato possibile accertare se il propietario del pastore del Caucaso sia stato costretto a mollare la presa a causa della forza dell’animale o se quest’ultimo sia invece riuscito a strappare il laccio. Sta di fatto che, nella concitazione generale, sarebbe riuscito a balzare addosso all’Alaskan Malamute, facendo finire a terra anche il suo padrone.

Quest’ultimo, stando a quanto raccontato ai carabinieri, si sarebbe quindi ritrovato in bàlia del pastore del Caucaso e, pur provando disperatamente a difendersi, non avrebbe potuto far nulla per evitare di essere ferito. L’altro padrone e alcuni passanti sono riusciti, in qualche modo, a dividere l’animale dal 27enne e immediatamente è partita una chiamata al 118. L’ambulanza è arrivata in via Ortigata a sirene spiegate. Il ferito è stato medicato direttamente sul posto e quindi caricato in ambulanza per essere trasportato in pronto soccorso. Una volta dimesso, ha deciso di presentarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. I fatti sono ora sotto la lente di ingrandimento dei militari dell’Arma, che hanno raccolto la testimonianza del 27enne e identificato il proprietario dell’altro animale. Il pastore del Caucaso è un cane dalla mole imponente il cui peso può variare dai 50 ai 100 chili.

l.m.