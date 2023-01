Azzurri in finale grazie alla Bronzetti e il paese esulta La sindaca Sabba: "Lucia, siamo orgogliosi di te"

A Verucchio tanti sono tornati a fare le ore piccole per lei... La tennista Lucia Bronzetti non finisce di stupire. Ieri, battendo in due set Valentini Grammatikopolou, la Bronzetti ha infatti regalato all’Italia il punto del 3-1 sulla Grecia, quello decisivo per accedere alla finale della United Cup, il nuovo evento a squadre miste in corso a Sidney, in Australia. Anche il Comune di Verucchio ha voluto fare pubblicamente i complimenti alla tennista di casa, attraverso il proprio profilo Facebook: "Una straordinaria Lucia ha trascinato l’Italia in finale nella prima United Cup in Australia". "Complimenti super Lucia e grazie per come rappresenti Verucchio a ogni latitudine e longitudine...", aggiunge la sindaca Stefania Sabba. Che ricorda come la Bronzetti è stata "insignita con il Trono di Verucchio (la massima onorificenza cittadina) e sia ambasciatrice della nostra cittadina nel mondo sportivo. Complimenti super Lucia. Siamo orgogliosi di te".

Diventata numero 54 della classifica mondiale, ieri la Bronzetti si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 su Valentini Grammatikopolou, numero 199 al mondo. Oggi l’Italia si giocherà il titolo contro gli Stati Uniti. E la Bronzetti spera che la favola diventi completa. "È un momento speciale: è stato fantastico aver portato l’Italia in finale – ha detto ieri la tennista di Verucchio dopo il match – Siamo veramente una grande squadra, un bel gruppo di amici ed è bellissimo giocare in questa competizione".