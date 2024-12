Babbo Natale è arrivato in moto per i bimbi malati

In moto da tutta la Romagna, per portare tanti regali e sorrisi ai bambini malati. Babbo Natale è arrivato in anticipo per i pazienti dell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini. A consegnare i regali ieri ai bambini sono stati i biker del gruppo ’Motor birrata’ insieme ad altri, con l’evento Missione sorriso - Babbi Natale in moto. L’iniziativa ha visto protagonisti tantissimi motociclisti, tutti vestiti per l’occasione da Babbo Natale. Il gruppo, partito da Faenza, ha fatto tappa anche a Forlì prima di arrivare a Rimini, scortato da volontari e dalla polizia stradale riminese. "L’iniziativa – dicono gli organizzatori – è un esempio concreto di come la passione per le due ruote possa diventare anche veicolo di solidarietà. Grazie alla generosità dei partecipanti e al supporto delle istituzioni, il Natale anche quest’anno è un po’ più magico per molti bambini".