Babbo Natale torna... in tour per consegnare i regali ai bimbi

Babbo Natale tornerà a fare visita a Bellaria Igea Marina, per regalare sorrisi e doni ai bambini e per sostenere importanti progetti di solidarietà, con la 45esima edizione di Natale butta alla tua porta. Il giorno della vigilia, il 24 dicembre, Babbo Natale e i suoi collaboratori busseranno alla porta delle famiglie per distribuire regali, caramelle e le risposte personalizzate alle letterine dei bambini.

Come si partecipa? È semplice: da sabato 7 fino a domenica 15 dicembre tutti i bambini potranno depositare la loro letterina a Babbo Natale, nell’apposita buchetta rossa davanti alla gelateria Faro, in via Perugia. Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 le famiglie potranno portare i regali da recapitare. Il giorno della vigilia poi ci penserà Babbo Natale a consegnare tutti i doni tra le 15 e le 19.30. Il costo della consegna è di 3 euro a pacco (mentre le letterine sono gratuite).

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’adozione a distanza di bambini in Bangladesh, tramite l’associazione Papa Giovanni XXIII, e all’acquisto di materiale didattico per scuole dell’istituto comprensivo. Negli stessi giorni e orari della raccolta pacchi, verranno raccolti anche alimenti a lunga scadenza, giocattoli nuovi o usati (non rotti) e libri, per confezionare così i pacchi destinati alle famiglie bisognose di Bellaria, indicate dai servizi sociali. Grazie alle donazioni di aziende e privati del territorio, l’anno scorso, sono stati distribuiti 29 pacchi. Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo mail natalebussaallatuaporta@gmail.com.