Baby calciatori crescono con l’aiuto del Sassuolo

I gialloblù della Vis Novafeltria si tingono di neroverde per far crescere bambini e ragazzi (e società) secondo una carta dei Valori che porta in campo correttezza, imparzialità, responsabilità, trasparenza, impegno sociale e uguaglianza. La società del Novafeltria Calcio si è affiliata al Sassuolo, che da alcune stagioni stupisce in serie A sul campo e fuori per la passione, la professionalità e le idee innovative proposte. L’alleanza con la società emiliana, oltre a portare il logo del Sassuolo sulle maglie del Novafeltria, garantirà anche una serie di azioni importanti, sportive ed educative, in Valmarecchia. L’evento avvenuto qualche giorno fa a Novafeltria, con la prima ’lezione’ in campo, va proprio in questa direzione.

A dirigere il corso intitolato ’Organizzazione e struttura della seduta di allenamento. I principi e i valori della metodologia del Sassuolo Calcio’, c’era il mister Domenico Di Gesù, uno degli allenatori delle giovanili della società emiliana. "Riteniamo indispensabile l’aggiornamento e la formazione del nostro staff tecnico per accompagnare e crescere in modo corretto (educativo, psicologico, motorio, atletico, tecnico) i nostri giovani atleti, accompagnandoli così nelle loro varie fasi evolutive", spiega il dirigente del Novafeltria calcio, Pierdomenico Gambuti.

L’affiliazione al Sassuolo garantisce al Novafeltria vari aggiornamenti tecnici per allenatori, staff tecnico e dirigenziale. Bambini e ragazzi di Novafeltria potranno giocare amichevoli con le varie rappresentative del Sassuolo e (insieme a familiari e allenatori) sedersi in tribuna al Mapei Stadium per vedere partite di serie A. Un primo viaggio dalla Valmarecchia a Sassuolo ha portato 207 bambini (e genitori) a disputare amichevole con i pulcini e gli esordienti e poi allo stadio per vedere la partita tra il Sassuolo e la Lazio. Non solo: ci sono già due giovanissimi calciatori del Novafeltria che prossimamente saranno impegnati in test per il Sassuolo.

m.c.