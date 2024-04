Baby ciclisti pedalano nel borgo

Giornata dedicata al ciclismo, domani, a San Giovanni con la gara in linea per la categoria juniores organizzata dal Velo Club Cattolica: è la 23esima edizione del ‘Gran Premio colli marignanesi. Trofeo S. & A. - Trofeo Tlm’. Nel ricordo di Elio Clementi, Domenico Bianchi (già sindaco di San Giovanni) e dell’appassionato cattolichino Fausto Zavoli, saranno di scena 187 ragazzi classe 2006-2007, in cinque giri del circuito con 5 passaggi sotto il traguardo. Un totale di 102 km nel cuore del borgo marignanese, spettacolo assicurato con l’arrivo finale previsto per le 17 circa.