Baby gang all’outlet. Ora il cerchio si stringe

Potrebbero esserci anche dei minorenni di Bellaria e Igea Marina tra quelli individuati nella baby gang che ha vandalizzato nei giorni scorsi il centro commerciale Romagna Shopping Valley a Savignano sul Rubicone. Il gruppo di ragazzini, tutti incappucciato, ha spaccato sabato notte prima la vetrata di una porta d’ingresso di uno dei corridoi che porta ai negozi e poi, una volta entrato, ha preso l’idrante dell’impianto antincendio, lo ha srotolato e acceso per allagare tutto il corridoio.

Ogni azione è stata filmata e caricata su Youtube ma è stato proprio questo l’errore dei ragazzi. Allertati dai responsabili dell’outlet, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cesenatico che stanno conducendo le indagini per cercare di risalire a chi ha messo in atto il brutto gesto. E i carabinieri, proprio grazie ai filmati che hanno fatto il giro del web, hanno individuato in poco tempo tutti i componenti del gruppo. Ad oggi gli interrogatori non sono ancora terminati ma sembra che in totale la baby gang sia formata da una quindicina di ragazzi, tutti minorenni. Sembra che siano tutti residenti tra Savignano e le zone al confine, come Gatteo, San Mauro e anche Bellaria Igea Marina. I ragazzi pensavano che rimanendo incappucciati potessero fare perdere le proprie tracce ma non è stato così. Non risulta abbiano rubato nulla, ma hanno comunque compiuto un puro atto vandalico, causando diversi danni a un’attività commerciale.

Quanto successo sabato sera all’outlet Rubicone Fashion di Savignano sul Rubicone rispecchia quello che sta succedendo un po’ in tutta la provincia anche di Rimini e a livello nazionale: il branco agisce e filma quello che combina, postando poi il tutto sui propri social e scatenando la reazione – a suon di commenti – di chi guarda i video.