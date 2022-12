Baby gang a Rimini, dai social alle rapine: l’identikit delle bande

Gli annunci-minacce sui social da parte delle baby gang sono ormai una costante dell’estate

Rimini, 29 dicembre 2022 - Dai social ai fatti: risse, botte, bullismo, atti vandalici e furti o rapine. In quest’ordine. La fenomenologia delle baby gang arriva dopo che nel nuovo decreto sicurezza è abbozzata una stretta sul fenomeno, con il Daspo urbano che dovrebbe venire applicato anche ai minori tra i 14 e i 18 anni non compiuti. Il provvedimento impedirebbe di frequentare alcune zone, aree di movida e locali, nonché vietare l’uso del cellulare: inibendo di fatto l’accesso alla Rete, agorà da cui, anche a Rimini, partono spesso i ’piani’ delle future gesta dei baby criminali. Ecco allora l’importanza dello studio elaborato da Transcrime con il ministero dell’Interno e l’Università Cattolica, dove grazie a un’analisi dei dati forniti dalle Questure, l’Arma dei carabinieri e gli uffici del servizio sociale per i minori delineano i contorni di un fenomeno dalla portata della piaga che anche per il territorio di Rimini evidenzia un aumento della presenza dei gruppi giovanili negli ultimi cinque anni.

Un pianeta criminalità giovanile quello che naviga l’analisi di Transcrime che mette a nudo lo scheletro delle baby gang sul territorio, la cui presenza risulta dai dati "stabile" e per l’appunto con una variazione di anno in anno tendente al rialzo. Non solo. Perché se dall’analisi emerge anche una invariata gravità dei reati commessi dai gruppi di giovanissimi appare chiaro che la predilezione delle gang giovanili resta per lo più rivolta anche a Rimini verso reati predatori o connessi a scontri e lesioni. Nel dettaglio il report riferisce in percentuale (sulla base delle rilevazioni di carabinieri e polizia di Stato) che il 73% delle baby gang è ’impegnata’ in risse, percosse e lesioni; il 51% in atti di bullismo, 50% disturbo della quiete pubblica, 44% atti vandalici e 40% furti e rapine nelle strade. Un pedigree criminale di tutto rispetto in cui ad aumentare di più negli ultimi cinque anni sono "i casi di risse, percosse, lesioni, furti o rapine" da parte delle baby gang.

Ma a Rimini chi sono i giovani terribili? Stando al report la nostra provincia deve fare i conti con la tipologia più frequente e diffusa in Italia, quella di gruppi senza struttura definita, dediti ad attività "violente o devianti", ma senza una matrice da criminalità organizzata. Questi gruppi di ragazzini, che sul territorio riminese risultano avere una "presenza significativa" sono "per la quasi totalità coinvolti in casi di risse, percosse e lesioni, mentre un terzo dei gruppi sono coinvolti in rapine e/o furti".

Si riconoscono per la spiccata attività sui social network, nei quali spesso si lasciano andare in minacce o reportage delle proprie gesta, proprio come accaduto anche questa estate, soprattutto a Riccione. I membri delle baby gang attive nel riminese "hanno generalmente un’età compresa tra i 15 e i 17 anni – spiega ancora il report –, sebbene in quasi un quarto dei casi l’età prevalente è compresa fra i 18 e i 24 anni. La maggior parte di questi gruppi è composto da un numero inferiore a 10 individui e in meno della metà dei casi i membri sono in situazione di disagio socioeconomico". Infine, queste gang risultano composte "in prevalenza da italiani, o di seconda generazione, e meno di una su tre è composta in prevalenza da stranieri".