Baby gang in centro Saccheggiati due negozi

Viale Ceccarini saccheggiato speciale. In pieno salotto nel weekend hanno imperversato le baby gang, con un gruppetto di quattro giovanissimi di 17 anni che ha deciso di fare ’shopping’ nel cuore di Riccione, ma senza scucire neanche un euro. Ci hanno provato, quantomeno, i quattro giovanissimi che sono però stati poi individuati e denunciati per furto aggravato dai carabinieri della compagnia di Riccione.

I quattro, due dei quali italiani e due di nazionalità nordafricana, avrebbero agito nel corso del weekend mettendo in pratica una tecnica collaudata per cui tre dei denunciati avrebbero rubato la merce da ben due negozi di abbigliamento di lusso, mentre il quarto si sarebbe impossessato dei vestiti sfilandoli direttamente dalle vorse di alcuni altri giovani turisti che dai negozi in questione la merce l’avevano già acquistata, regolarmente. In ognuno di questi casi, i militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente, riuscendo così a recuperare la refurtiva ancora in possesso dei presunti autori dei furti, restituendola ai legittimi proprietari e procedendo alla denuncia dei quattro giovani ladri.

Ancora, sempre nel weekend, i carabinieri di Riccione hanno individuato un 42enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, poi sequestrata in relazione al reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno anche sequestrato un coltello di dimensioni proibite, detenuto da un minorenne perquisito nel corso dei controlli su strada. Quegli stessi controlli che nel corso del weekend hanno portato a denunciare per guida in stato di ebbrezza alcolica tre automobilisti sorpresi con un limite alcolemico superiore alla norma. Ai tre sono state quindi sospese le relative patenti di guida.