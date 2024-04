Baby gang in Valconca: scattano le denunce

Morciano si risveglia colpita dalle baby gang e con messaggi e foto sui social dove non mancano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini: auto vandalizzate, bici rubate, lampioni semidistrutti. Ma il sindaco Giorgio Ciotti ora alza l’asticella della sicurezza e conferma che i colpevoli di alcuni atti vandalici sono già stati individuati: "Si tratta di almeno un paio di gruppetti di minorenni – spiega il primo cittadino – che abbiamo identificato e in alcuni casi già segnalato alle forze dell’ordine che hanno già pure incontrato alcuni genitori. Nel caso poi dei danni ricevuti dal Comune in zona ex-lavatoio, con alcuni punti luce danneggiati, abbiamo pure presentato 3 denunce. Insomma siamo intervenuti e stiamo risolvendo il caso. Sono ragazzi che purtroppo in gruppi di 7-8 unità l’uno, si sono lasciati andare ad azioni da condannare". Il Comune di Morciano non abbassa la guardia: "Abbiamo oltre 40 telecamere dislocate su tutto il territorio – prosegue il primo cittadino – specie in prossimità di edifici e parchi pubblici. E grazie a queste telecamere molto spesso possiamo risalire agli autori di atti vandalici o a chi non rispetta le regole. Siamo in piena sinergia con le forze dell’ordine e crediamo che nelle prossime settimane tali fenomeni non si ripeteranno. Dispiace perché parliamo di ragazzi minorenni e dunque dobbiamo aiutarli a crescere e a capire la convivenza civile ed il rispetto".

La ‘capitale’ della Valconca annuncia poi in arrivo un importante luogo di aggregazione e di cultura proprio per i giovani: "La prossima settimana partiranno i lavori per la nuova biblioteca con il polo culturale – spiega il primo cittadino – Un nuovo servizio fondamentale per la popolazione giovanile e scolastica di Morciano. Un cantiere che si apre proprio nei prossimi giorni e che dovrà vedere concludersi i lavori entro fine 2025 come da accordi con la Regione". Mentre il centro abitato cresce ed oramai Morciano ha superato 7.500 abitanti: "Sempre più giovani famiglie scelgono di risiedere nel nostro comune – prosegue Ciotti – e questo ci richiede maggiori servizi dalla pubblica istruzione all’assistenza socio-sanitaria e tanto altro, anche in quest’ambito il nostro bilancio comunale è stato predisposto con risorse importanti". Infatti sempre nel 2024 proprio per la crescita della popolazione è previsto un altro importante finanziamento: "Investiremo 1 milione di euro nell’ampliamento della scuola dell’infanzia Mariotti – conclude il sindaco di Morciano – grazie anche in questo caso a un contributo regionale di circa 800mila euro".

Luca Pizzagalli