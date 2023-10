Baby gang, maxi rissa tra ragazzini alle Befane di Rimini: identificate tre vittime del branco

Rimini, 2 ottobre 2023 – Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti sabato all’ingresso principale del cinema nel complesso ‘Le Befane’ da parte di tre ragazzini, due minori e uno appena maggiorenne, finiti nel mirino del branco da cui secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri – allertati dai passanti che alle 19.30 hanno notato la scena – i tre identificati sono stati aggrediti a calci e pugni.

Per cause ancora in via di accertamento, oltre una ventina di ragazzini hanno iniziato a colpirsi ricorrendo anche all’utilizzo di catene per le bici e, pare, un coltello. La maxi rissa ha subito attirato l’attenzione dei passanti e quindi l’arrivo delle forze dell’ordine. Alla vista delle gazzelle però, il branco si è dileguato e i militari hanno identificato solo le presunte vittime. Per uno di loro, a cui è stata rubata una cinta Louis Vuitton la cui autenticità non è confermata, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza ma senza necessità di trasporto in ospedale.

Sempre sabato alle Befane, il personale di sicurezza del centro ha fermato una ladra sorpresa con merce rubata nello zaino. La donna è riuscita però a fuggire danneggiando i pannelli di cartongesso e minacciando le guardie con delle siringhe.