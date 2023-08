Fermata baby gang a Riccione, rapine ai turisti fuori dalla discoteca

Riccione, 9 agosto 2023 – Stavano raggiungendo una discoteca di Riccione i sette giovani turisti che durante il weekend sono invece rimasti vittime di un gruppetto di cinque persone, quasi tutti minorenni, di una baby gang specializzata proprio nelle rapine ai vacanzieri della Perla.

Una disavventura quella vissuta dai sette amici (tutti minorenni) iniziata a tarda sera, quando il gruppo stava raggiungendo a piedi la discoteca per trascorrere una notte di balli e spensieratezza.

Missione non compiuta, perché il gruppo è stato avvicinato prima ancora di entrare nel locale da alcuni giovani, rivelatisi essere cinque ragazzi di origine straniera, un diciannovenne e quattro diciassettenni.

Prima l’approccio della sigaretta, offrendosi di porgere ai sette turisti accendini o tabacco appunto, poi, una volta avvicinatisi, i cinque componenti della baby gang avrebbero infine mostrato la propria natura – come ricostruito dai carabinieri di Riccione – aggredendo i sette turisti e minacciando di accoltellarli se non avessero subito consegnato loro del denaro.

Uno solo dei turisti minorenni però è stato infine preda della baby gang, con i cinque stranieri che lo hanno circondato rubandogli i pochi euro che aveva con sé.

I restanti sei ragazzini invece, riuscendo a fuggire, hanno quindi immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I militari dell’Arma giunti sul posto, hanno subito iniziato a setacciare la zona, individuando infine quattro dei cinque baby rapinatori.

Uno di loro è poi risultato essere anche in possesso di un I-Phone 11, risultato frutto di un’altra rapina avvenuta sempre a Riccione a metà luglio.

Per questo, l'apparecchio è stato sequestrato e il giovane denunciato per ricettazione, mentre tutti e quattro sono stati arrestati per rapina e tentata rapina, poiché riconosciuti anche dalle sette vittime del colpo come i responsabili.

Il quinto componente della banda è stato invece rintracciato in un secondo momento e perciò è stato denunciato.

Gli arrestati sono stati perciò trasferiti nella casa circondariale di Rimini (il maggiorenne) e nel carcere minorile di Bologna (i tre 17enni) e per loro ieri i giudici competenti hanno convalidato gli arresti eseguiti dai carabinieri.

I tre 17enni rimarranno così in carcere, mentre per il 19enne sono stati applicati gli arresti domiciliari.