Baby gang in stazione a Riccione, pendolari rapinati da giovani violenti

Rimini, 5 giugno 2023 – Neanche il tempo di dire "estate" e ci risiamo. Sulla Riviera sono rispuntate le baby gang. È successo a Riccione, dove i carabinieri della compagnia coadiuvati dal Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 18enne e denunciato in stato di libertà un minore di 17 anni, tutti e due di origine nordafricana, ritenuti gli autori di una violenta rapina ai danni di un 19enne e di un furto a una signora di 68 anni, entrambi messi a segno venerdì all’alba, tra le 6.30 e le 7, quando le vittime si trovavano in stazione.

Carabinieri in azione

Un doppio colpo architettato dai due in concorso con altri componenti della baby gang tuttora in fuga, scappati alla vista delle divise. Tutto è nato infatti quando il 19enne per primo si trovava alla stazione di Riccione in attesa del treno. È stato in questo frangente che secondo le ricostruzioni dei carabinieri il giovane è stato avvicinato dal gruppetto di coetanei stranieri, i quali puntandogli contro un coltello sono riusciti a impossessarsi del suo cellulare e della collanina, per poi allontanarsi. Non troppo, poiché poco dopo, a distanza di minuti, il gruppo si è spostato all’interno della sala d’attesa della stazione, dove nel mirino della baby gang questa volta è finita un’altra pendolare in attesa del treno. Il gruppetto ha prima distratto la 68enne con un espediente, per poi aprirle il bagaglio da cui hanno portato via alcuni gioielli in oro.

Proprio dall’allarme lanciato dalla signora è seguito il tempestivo intervento dei carabinieri di Riccione, i quali hanno perlustrato la zona e, grazie alle descrizione dei malviventi fornite dal giovane e dalla signora rapinati, sono riusciti a individuare il 18enne e il 17enne, che stavano tentando la fuga tra i binari, cercando di nascondersi anche dietro alle colonne di una delle banchine. Al contrario degli altri componenti, che sono invece fuggiti, per i due non c’è stato scampo. Nei confronti del maggiorenne sono subito scattate le manette per rapina e furto aggravati in concorso. Stesse accuse per il 17enne, che invece è stato denunciato in stato di libertà. I carabinieri di Riccione sono ora al lavoro per esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ascoltare i testimoni, in modo da rintracciare anche gli altri componenti della baby gang coinvolti nei due episodi della stazione.