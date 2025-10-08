Alla sbarra i baby killer di Mattia, l’accusa chiede 24 anni a testa

Istanbul (Turchia), 8 ottobre 2025 – Tutti i quattro imputati insieme. Nello stesso momento. Nella stessa aula. Nel tribunale di Istanbul dove nei giorni scorsi si è tenuta la quinta udienza per il processo agli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef misanese Andrea, aggredito e ucciso con cinque coltellate scagliate in un mercatino sulla sponda asiatica del Bosforo da alcuni coetanei, il 24 gennaio scorso. Un’udienza al termine della quale nei confronti di tutti i quattro minorenni imputati al completo è tuonata la richiesta del massimo della pena da parte del pubblico ministero, per le accuse di omicidio e concorso nell’assassinio di Mattia Minguzzi. Una richiesta che, in ragione della minore età, potrebbe ammontare fino a un massimo di 24 anni di carcere.

È stato questo l’epilogo di un’udienza che ha visto per la prima volta assieme appunto non solo i presunti baby killer di 15 e 16 anni arrestati poco dopo l’aggressione, ma anche gli altri due ragazzini che secondo le accuse avrebbero incitato gli amici, aiutandoli a pianificare l’accoltellamento tra le bancarelle del mercato a seguito di una discussione avuta tra il gruppetto e Mattia in un parchetto limitrofo, qualche istante prima dell’esecuzione. Omicidio volontario e concorso in omicidio sono le accuse che pendono sui baby imputati, ma che comunque pesano come piume rispetto agli sguardi dei genitori di Mattia, che lo scorso 2 ottobre hanno voluto essere presenti in aula.

Sostenuti dalle centinaia di persone stipate sulla soglia del tribunale di Istanbul e fin dentro all’aula del processo per invocare giustizia per Mattia, papà Andrea e mamma Yasemin Minguzzi Akincilar hanno per la prima volta guardato in faccia tutti insieme i presunti assassini del figlio 14enne. Un pugno allo stomaco per un genitore, che si è riversato come un conato di rabbia durante i momenti di tensione vissuti quando la madre Yasemin, nota violoncellista turca, ha urlato contro gli imputati prima di essere allontanata dall’aula. “Non ho potuto fare a meno di sentirmi male quando li ho visti tutti e quattro insieme. È stato molto difficile”, ha spiegato la donna ai media turchi, mentre lo chef Andrea Minguzzi, originario di Misano Adriatico in provincia di Rimini, si è limitato a ripetere che: “Mattia abita nei nostri cuori”.

Lo scontro coi familiari non è stato però l’unico momento di tensione a Istanbul, nel corso di una udienza molto complessa per ascoltare come testimoni alcuni ambulanti presenti al mercato il 24 gennaio e che ha visto anche attacchi da parte del pubblico verso gli avvocati degli imputati. Soprattutto quando è stata sottoposta ai giudici una perizia per certificare la presunta disabilità di uno dei ragazzini accusati di concorso in omicidio. Un documento che ha fatto ribollire il tribunale sino alle richieste di condanna a 24 anni da parte del pm.

Questo potrebbe essere il verdetto, che la corte turca dovrebbe pronunciare il prossimo 21 ottobre, quando è stata fissata la nuova udienza. Forse quella decisiva per avere una sentenza nei confronti dei quattro ragazzini a processo per avere inferto a Mattia Ahmet le coltellate per cui il 14enne di origini riminesi è poi morto dopo 17 lunghi giorni di agonia.