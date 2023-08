Baby ladre a caccia di gioielli Scoperte dal padrone di casa

Due ladre giovanissime, eppure già molto esperte nell’intrufolarsi negli appartamenti alla ricerca di gioielli e preziosi da depredare. E’ questo l’identikit delle due croate rispettivamente di 18 e 13 anni, fermate nei giorni scorsi dai carabinieri dopo aver ripulito da cima a fondo una casa a Misano. Tutto comincia attorno alle 17.30, quando un residente, entrando nell’abitazione del figlio, resta completamente di sasso scoprendo che tutte le camere sono state messe a soqquadro. Qualcuno dev’essere sgattaiolato nell’appartamento, buttando all’aria i cassetti e rovistando in tutti gli armadi alla ricerca di oggetti di valore. L’uomo non sa però che le autrici del furto si trovano ancora all’interno dell’abitazione. Se ne renderà conto poco dopo, andando a controllare il bagno. Le due ragazze sono ancora là dentro e, alla vista del padrone di casa, scavalcano la finestra e attraversano di corsa il giardino sperando di riuscire a tagliare la corda.

L’uomo inizia ad urlare, richiamando l’attenzione dei vicini, che intervengono riuscendo in qualche modo a bloccare le due fuggiasche. Nel frattempo vengono allertati i carabinieri della stazione di Misano, che una volta giunti sul posto fatto scattare la perquisizione. Addosso alle due giovanissime malviventi vengono trovati alcuni arnesi da scasso, come cacciaviti, chiavi inglesi e scalpelli da muratore, oltre che alcune scatole piene zeppe di gioielli e monili, che vengono immediatamente riconosciuti dalla moglie del proprietario dell’appartamento: quei preziosi appartengono a lei. Le due ladre sono entrambe sprovviste di documenti. Per questo motivo vengono accompagnate in caserma, dove i militari dell’Arma procedono con l’identificazione. Una di loro afferma di avere solo 13 anni, ma in seguito risulterà essere maggiorenne. Tra di loro non sarebbero emersi rapporti di parentela.

Il colpo avvenuto a Misano ricorda per il modus operandi un episodio molto simile, avvenuto lo scorso 18 luglio a Verucchio. Anche in quel caso, due giovani croati - rispettivamente di 19 e 12 anni - erano stati intercettati dai carabinieri dopo che avevano svaligiato un appartamento tentando di allontanarsi a piedi portando via delle monete antiche e denaro contante.