Baby squillo stuprata: due ragazzi inchiodati da intercettazioni e Dna

Rimini, 15 novembre 2024 – È la storia di un orrore giovanile quella ricostruita intorno a due ragazzini di 17 e 18 anni, residenti nel Pesarese, finiti in carcere ieri mattina in esecuzione della misura cautelare a loro carico emessa dal gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, nell’ambito di un’inchiesta per violenza sessuale pluriaggravata in concorso. È questo il macigno accusatorio scagliato da due Procure – quella di Rimini nella persona del pm Davide Ercolani e quella dei minori di Bologna, pm Caterina Sallusti – contro gli adolescenti ritenuti essere gli autori di uno stupro avvenuto questa estate, a inizio agosto, nei confronti di una riminese di appena 16 anni. Una ragazzina, come loro, che i due indagati avrebbero conosciuto sul web, attraverso un canale Telegram dove la vittima metteva in vendita foto del suo corpo e video o offriva prestazioni sessuali in cambio di un compenso.

Un rapporto, proprio quello che i due e la giovane avrebbero concordato in cambio di 300 euro e per cui tra il 5 e il 6 agosto i due giovanissimi avevano raggiunto la zona sud della provincia di Rimini, arrivati a bordo dell’auto della madre del più grande. Come ricostruito dai carabinieri della compagnia di Riccione, i tre si sarebbero prima appartati, fumando qualche spinello. Fino a quando, però, la 16enne non avrebbe iniziato a capire che qualcosa non andava. I due indagati avrebbero iniziato ad essere aggressivi, al punto da spingere la 16enne a rimangiarsi il patto di sesso, rifiutando di consumare il rapporto con loro spaventata a morte dai loro modi di fare. Sarebbe stato a questo punto secondo le ricostruzioni, che è partita però la furia animale dei due. Il rifiuto del diniego. I ragazzini l’avrebbero abusata sessualmente più volte, prima di abbandonarla poi a bordo strada come un oggetto usato. Su quella strada dove la sera stessa dello stupro la 16enne è stata poi ritrovata dai carabinieri dopo che, con i vestiti fuori posto e in stato confusionale per la droga assunta, lei stessa aveva chiesto aiuto.

Nell’immediatezza, la giovane era stata portata in ospedale, dove era stata accertata la violenza e riscontrate ferite con una prognosi di 30 giorni. Da qui erano partite le indagini, quando i carabinieri avevano repertato anche due preservativi utilizzati dai presunti violentatori, sopra cui è stato trovato il Dna dei due adolescenti indagati: così come verificato dai Ris di Parma. Determinante però per risalire all’identità dei due adolescenti sono state anche le telecamere di videosorveglianza della zona in cui si sarebbe consumato lo stupro di gruppo.

Occhi meccanici che hanno immortalato il tragitto dell’auto con a bordo i tre quella sera, oltre alla targa da cui gli investigatori sono risaliti alla madre del maggiorenne, proprietaria del veicolo. Una china risalita minuziosamente fino a svelare i volti dei presunti protagonisti dell’orrore, che ieri sono stati quindi fermati in esecuzione della misura e trasferiti al carcere di Pesaro il 18enne – difeso dall’avvocato Giulia Gentili, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni al pari delle madri degli indagati – e nell’istituto penitenziario minorile di Bologna il 17enne, difeso dall’avvocato Alberto Poli, entrambi in attesa di sostenere l’interrogatorio di garanzia.

Inchiodati da intercettazioni e Dna

Non è bastato pulire con l’aspirapolvere l’automobile in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo. Non è bastato cancellare dal cellulare della vittima i messaggi in cui pattuivano il prezzo per il sesso e il luogo dell’incontro. Non è bastata nemmeno una discussione, intercettata, tra i due indagati – dopo che i carabinieri avevano convocato le rispettive madri per sommarie informazioni testimoniali – su «come salvarsi, architettando una versione comune che potesse sfruttare da un alto che la persona offesa facesse la prostituta, dall’altro di farla apparire per questo come una già violentata da altri semmai e già ’fatta’ da sola», ricostruisce il gip Raffaella Ceccarelli nelle carte della misura cautelare in carcere.

I due giovanissimi, di 18 e 17 anni, sono stati incastrati, dal loro stesso Dna. Quello che i carabinieri hanno trovato in due preservativi usati per compiere l’atto sessuale. Un elemento ritenuto da chi indaga pesante come un macigno nello stringere il cerchio intorno ai due ragazzini che, oltre al materiale biologico, sono stati individuati anche dall’incrocio delle riprese delle telecamere della zona in cui venne consumata la violenza sessuale e gli elementi forniti ai carabinieri dalla presunta vittima, la quale ha anche riferito di un tatuaggio del minorenne ritenuto ben individualizzante e ritrovato da chi indaga nel 17enne ora nel carcere minorile di Bologna.