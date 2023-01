Baby vandali salgono sulla Pigna Due bambini feriti dai petardi

La faccia oscura del Capodanno. Non è stata una notte solo di brindisi e di gioia quella che ha portato a Rimini decine di migliaia di visitatori in centro. Nel corso dei festeggiamenti c’è stato spazio per episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine schierate in massa per garantire l’ordine pubblico durante tutta la prima lunga notte del 2023.

Non solo i tanti ubriachi molesti bloccati e principi di risse sedate. Pur non avendo avuto conseguenze, il gesto più iconico che l’eccesso di euforia si porta con sé per questo Capodanno è la ’scalata’ alla fontana della Pigna in piazza Cavour. Qui per assistere con una migliore visuale al countdown per l’arrivo dell’anno nuovo una decina di giovanissimi, molti dei quali di età non imputabile, hanno scalato la storica fontana nel cuore di Rimini, posizionandosi ai bordi del monumento e sulla pigna stessa. Con loro, anche alcune famiglie con bambini piccoli, che hanno rischiato nell’euforia di cadere e riportare ferite. Pronto è stato l’intervento da parte del personale della Digos per fare sì che gli arrampicatori scendessero dalla fontana, ’sgomberata’ così dopo alcuni minuti di occupazione. Ma la voglia di scalare nella notte non è finita qui. Infatti anche la statua di Paolo V è finita nel mirino di un ragazzo che è arrivato sino ai piedi della scultura, arrampicandosi sulla colonna dove è posta. Anche in questo caso, gli agenti lo hanno fatto scendere scongiurando gravi conseguenze. Così come sono stati fatti scendere dalla polizia i giovani che alla Vecchia Pescheria nel pomeriggio, presi dall’euforia delle danze, erano saliti sui banconi in barba ai divieti e segnalati da Carlo Rufo Spina, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

Per contrastare lo scoppio di petardi invece, su tutto il territorio sono scesi in campo anche i vigili del fuoco, che hanno compiuto per San Silvestro 14 interventi per cassonetti divorati dalle fiamme a causa dello scoppio di petardi all’interno. Paura invece al Pronto soccorso dell’Infermi per due bambini che sono arrivati con alcune ferite riportate dopo che i petardi erano esplosi loro tra le mani. I due bimbi tuttavia non hanno avuto bisogno di ricovero a seguito delle lesioni provocatesi. Infine, durante l’incendio del Castello in piazza Malatesta, nella ressa creata dalle migliaia di visitatori, una donna è svenuta a causa di un malore e assistita da alcuni presenti fino all’arrivo della polizia per trasportarla fuori dalla bolgia e affidarla alle cure del 118.

f.z.