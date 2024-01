Baby Zaccagni, parte il toto nome

E’ ufficiale: il calciatore bellariese Mattia Zaccagni e la moglie Chiara Nasti, aspettano una bimba. Il giocatore della Lazio ha annunciato sui social la lieta notizia, insieme alla compagna, incinta al quarto mese, con un video dell’evento ‘gender reveal’ (rivelazione del sesso), che si è svolto giovedì scorso. Questa volta la location scelta per la festa era più intima, rispetto allo stadio Olimpico di Roma, affittato per annunciare l’arrivo del primogenito Thiago, nato nel 2022. Già partita la sfida sui nomi. Alla moglie del giocatore biancoazzurro piace Barbie, "ma non me lo approva nessuno", confessa la Nasti ai follower. Tra quelli più quotati ci sono Kimberly e Jennifer, nella lista dei preferiti della coppia. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato dopo la rete di Zaccagni durante il derby di Coppa Italia, quando il calciatore ha festeggiato il gol con il pollice in bocca per mimare il ciuccio e un pallone sotto la maglia come un ‘pancione’.