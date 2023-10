Rudy Bacchini e Famija Arciunesa donano 1.500 euro a Cuore21. La donazione è stata resa possibile dal libro ‘Calcio immensa passione’ scritto da Rudy Bacchini, edito da Famija Arciunesa e con il patrocinio del Comune di Riccione. Il volume racconta il calcio che fu, una storia personale che Bacchini ripercorre tra i cortili alle strade, i primi campetti, gli oratori fino ai campi sportivi. Il libro sta riscuotendo successo e questo ha consentito di raccogliere fondi con sui sostenere le attività di Cuore21. "Ringrazio Famija Arciunesa per avermi accompagnato in questo progetto e anche i tanti che hanno acquistato ed apprezzato il libro" dice l’autore. "Come avevamo promesso il ricavato della vendita è andato in beneficenza a Cuore 21 ed incontrare i ragazzi per la consegna dell’assegno è stato molto bello, i loro sorrisi mi hanno reso felice e li ringrazio di cuore. Per questo ho anche deciso di donare ad ognuno di loro una copia del libro".

Soddisfatto Francesco Cesarini, presidente di Famija Arciunesa. "Ci eravamo dati un obiettivo e tutti insieme siamo riusciti a raggiungerlo in dieci mesi, vendendo un libro alla volta per poi raccogliere una cifra significativa. E’ stato molto impegnativo per Famija Arciunesa ma anche una grande soddisfazione da condividere con i ragazzi di Cuore 21 e Rudy".