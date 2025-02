Baci estorti alla cameriera. A processo il maître di un hotel

Si trova a processo per la pesante accusa di violenza sessuale il maître di 40 anni accusato di avere estorto con la forza alcuni baci ad una cameriera ai piani impiegata per la stagione estiva in un hotel di Cattolica. Si è aperto nei giorni scorsi infatti il procedimento nei confronti del dipendente della struttura ricettiva, un uomo di 40 anni assunto come maître, difeso dagli avvocati Piergiorgio Romano e Alessandro Zampino del foro di Benevento. Nei confronti del 40enne era stata presentata una richiesta di rinvio da parte del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta. Inchiesta che ha preso le mosse dalla denuncia presentata dalla stessa presunta vittima ai carabinieri successivamente all’episodio.

I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il maître - stando al racconto della stessa vittima, una 21enne - l’avrebbe convocata nella sua stanza, chiedendole una mano ad organizzare i turni lavorativi. Una volta richiusa la porta, tuttavia, la cameriera sarebbe stata presa alla sprovvista dal comportamento del 40enne. Senza darle neppure il tempo di reagire, l’uomo - stando a quanto ricostruito dagli inquirenti - le avrebbe afferrato il viso con forza, costringendola a ricevere dei baci nonostante il netto rifiuto opposto dalla giovane. Un gesto inaspettato, che ha lasciato la ragazza completamente di sasso e paralizzata dalla paura, incapace di opporre una qualsiasi reazione. Solo dopo essersi resa conto di quanto stava accadendo, la giovane è riuscita a trovare il coraggio ed è scappata immediatamente dalla camera del maître, correndo a rifugiarsi nella sua stanza. Nei giorni successivi la cameriera ha trovato la forza di bussare alla porta dei carabinieri per raccontare l’accaduto e la segnalazione è finita sul tavolo della Procura di Rimini, che ha aperto un’inchiesta ipotizzando l’accusa di violenza sessuale e disposto una serie di accertamenti volti a fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio. Dinamica che ora è stata anche ripercorsa in aula in tribunale, dove è iniziato l’ascolto dei testimoni.