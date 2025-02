Backgammon, i campioni a Riccione

Decine di giocatori di backgammon, gioco da tavola che risale a circa cinque millenni fa, sono arrivati a Riccione da tutta Italia per partecipare ai campionati italiani Champion & Advanced. Tra i partecipanti anche la squadra che l’anno scorso ai mondiali in Svezia è arrivata seconda e ai campionati online si è piazzata prima, sempre a livello mondiale. Con tre "gran maestri" milanesi ne fanno parte quattro maestri tra i quali il riccionese Roberto Terenziani. Riuniti all’hotel Mediterraneo da giovedì sera, oggi saranno impegnati nel round finale che porterà alla premiazione dei vincitori. Quello riccionese, organizzato dal Cnb (Circuito Nazionale di Backgammon) apre la stagione dei campionati di questo gioco che in Italia vedono attivi circa 1.500 giocatori. "Da noi resta di nicchia, ma in altri Paesi, _ racconta Terenziani _ questo gioco è diffusissimo soprattutto nel bacino Mediterraneo orientale che ora ha altri problemi. Le prime tracce risalgono a 5000 anni fa, poi è diventato anglosassone. Ora è molto giocato in Grecia, Turchia, Malta e Cipro". I tornei d’apertura un tempo si tenevano al Grand Hotel di Riccione, poi sono stati spostati a Rimini, dal 2024 il ritorno nella Perla.