Badanti infedeli. “Col bancomat dell’anziana cene di sushi e partite di basket”

Rimini, 5 dicembre 2024 – I badanti avrebbero usato i soldi dell’anziana che assistevano per pagare spese personali: conti nei ristoranti, comprare biglietti per le partite di basket, mangiare sushi in enoteca.

Non solo: la sua auto veniva usata per gli spostamenti dal parrucchiere, per andare al cinema, a comprare i vestiti per i figli o il cibo per gli animali domestici.

L’indagine della procura di Rimini: un buco da 57mila euro

La coppia, un 55enne e 48enne nati in Ucraina ma residenti a Rimini, è finita nei guai dopo la denuncia da parte del nipote dell’anziana: l’indagine per maltrattamento e circonvenzione di incapace è coordinata dal sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani. La procura ha disposto anche una perquisizione domiciliare.

È emerso così che sarebbero stati sottratti almeno 57.000 euro a partire dal giugno del 2021 quando la 48enne era stata assunta per badare all'anziana affetta da problemi mentali legati all’età avanzata.

Perché si indaga anche per maltrattamento: quelle cadute sospette

Oltre ad aver sottratto denaro contante, la procura sta indagando per maltrattamento perché l'anziana sarebbe caduta diverse volte negli anni in cui era affidata alla badante e in diverse occasioni sarebbe ricorsa alle cure ospedaliere.

Cadute sospette che hanno portato il nipote ad avere dubbi sulla 48enne, per cui è scattata la segnalazione all'autorità competente.