Badia del vento, la Regione:: "Siamo pronti al ricorso al Tar per fermare le pale eoliche"

La Regione "è pronta" alla battaglia legale per fermare le maxi pale eoliche. "Saremo al fianco del Comune di Casteldelci nel caso di ricorso al Tar, se si decidesse di procedere col progetto di Badia del vento", ha annunciato in consiglio regionale l’assessora all’ambiente Irene Priolo, rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello. Parliamo del maxi impianto con 7 pale, alte 180 metri l’una, previsto nel comune toscano di Badia Tedalda ma che avrà un "grave impatto – come ha ricordato Marcello – sul territorio riminese", in particolare a Casteldelci. La conferenza dei servizi indetta dalla Regione Toscana è terminata in estate dando il via libera all’impianto, nonostante i ’no’ di Emilia Romagna e Marche, dei comuni confinanti, delle Soprintendenze e di tanti comitati e associazioni. Ma poi ci ha pensato il governo a congelare tutto, avviando un’altra conferenza dei servizi iniziata a fine settembre e tuttora in corso. Priolo ricorda che "la Regione ha sempre dato un parere non favorevole all’impianto eolico di Badia del vento, come attestato dagli atti della conferenza di servizi". E "anche alla prima riunione del 30 settembre con la presidenza del consiglio dei ministri abbiamo confermato il nostro parere negativo. Tutto ciò che potevamo fare l’abbiamo messo in atto nelle sedi deputate, politiche e istituzionali". In ogni caso "appoggeremo il Comune di Casteldelci in caso di ricorso al Tar, se si decidesse di procedere". Ma prima "attendiamo risposte dalla presidenza del consiglio dei ministri". Dal canto suo Marcello ricorda che "se il progetto è stato bloccato il merito è del ministero della cultura". E auspica che la Regione "mantenga l’impegno di sostenere Casteldelci nei ricorsi amministrativi".