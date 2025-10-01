Badia del vento, scontro a Roma. Il ministero: "No all’impianto". Ma la partita è ancora aperta

Primo round a Roma sul controverso progetto di Badia del vento. Ce ne saranno molti altri, ma l’aria che tirava ieri, nella prima conferenza di servizi indetta dal governo sul maxi impianto eolico, è quella di uno scontro totale. Da una parte la Toscana, che ha autorizzato l’impianto previsto nel comune di Badia Tedalda ma che – se realizzato – avrà un grave impatto su Romagna e Marche: alcuni dei 7 aerogeneratori (alti 180 metri) saranno a ridosso di Casteldeci. Dall’altro il ministero della Cultura, decisamente contrario all’impianto eolico così come le Regioni Emilia Romagna e Marche, tutti i comuni romagnoli e marchigiani interessati, così come comitati e associazioni che da anni si battono contro Badia del vento. A luglio la conferenza di servizi della Toscana aveva dato il via libera. Poi, il colpo di scena: il governo ha preso in mano la questione e congelato tutto, e ha indetto una nuova conferenza di servizi. Ieri la prima riunione, durata un’ora e mezza. È stata interlocutoria: nessuna decisione è stata presa. E secondo il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, il governo "ha potere di modificare la delibera approvata per Badia del vento (apportando alcuni correttivi), ma non di annullarla".

Dal ministero fanno sapere che "i nostri uffici hanno confermato l’orientamento negativo che già stato espresso. L’opposizione all’impianto è stata ribadita anche Emilia Romagna e Marche". Un ’no’ motivato dall’impatto che le maxi pale avrebbero sull’ambiente, sulla fauna, sul paesaggio. Ma ancora non è stata presentata una soluzione alternativa. Se ne riparlerà a fine ottobre, alla prossima conferenza di servizi. "Noi faremo di tutto per fermare l’impianto eolico di Badia del vento – dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello – Confidiamo nel governo: la Toscana non può decidere per altri territori".

Manuel Spadazzi