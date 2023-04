Badia Tedalda non vuole le pale eoliche

®A Badia Tedalda l’installazione di pale eoliche su Monte Loggio ha suscitato un mare di polemiche e un netto dissenso da parte di cittadini infuriati che hanno costituito un comitato contro l’“ecomostro”. Molte le proteste da parte di sindaci, associazioni e comitati come Appennino Sostenibile, che sottolineano come l’mpiantistica andrebbe a impattare negativamente sul territorio, danneggiando gli aspetti naturalistici e paesaggistici. L’associazione Italia Nostra, in particolare, denuncia il fatto che a venire deturpato è il paesaggio che farebbe da sfondo ai dipinti di Piero della Francesca e forse alla celeberrima Gioconda. Da non sottovalutare è anche il rischio idrogeologico: il terreno è friabile e soggetto a frane, gli animalisti ritengono che le pale potrebbero danneggiare anche l’avifauna. Noi giovani cittadini di Sant’Agata pensiamo che le pale eoliche, nonostante siano un metodo di produzione di energia pulita, rischino di rovinare un bellissimo panorama: le pale sarebbero visibili anche dal nostro paese. Confidiamo che la Regione Emilia Romagna bocci il progetto e il paesaggio del Montefeltro rimanga immutato.

Classe 1 C