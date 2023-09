Bagarini e parcheggiatori non autorizzati stangati dalla Finanza

In pista sfrecciano... i bagarini. Sono nove i venditori abusivi di biglietti pizzicati dalle Fiamme Gialle in occasione del Gran Premio della Riviera di Rimini e di San Marino. A scoraggiare i bagarini ci hanno però pensato i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, guidato dal colonnello Alessandro Coscarelli, insieme a 10 colleghi del corpo anti terrorismo e pronto impiego. Complessivamente sono stati 60 i finanzieri che hanno presidiato Santa Monica durante il fine settimana delle gare. Al loro fianco la sezione aerea della Guardia di Finanza di Rimini che a bordo dell’elicottero Volpe 514. Nel mirino anche l’emissione di scontrini e le attività di parcheggio temporanee allestite dai residenti. Cinque i gestori controllati: nei confronti di uno di loro è stata rilevata una irregolarità nella richiesta di autorizzazione avanzata al Comune di Misano. Le Fiamme Gialle riminesi infine contornato la cornice di sicurezza con la presenza nell’area della manifestazione, per la prima volta in assoluto, di uno stand espositivo dedicato al corpo.