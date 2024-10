Bagarre nel comitato del Paese. La presidente: "Pressioni politiche"

Non si placa il terremoto in Paese e l’incontro del comitato di martedì scorso sembra non aver calmato le acque. Anzi. I mal di pancia causati dall’eventuale pedonalizzazione della strada, dilaga sempre di più per il corso Fratelli Cervi e tra i suoi operatori. La situazione è quella di una spaccatura sempre più netta tra la presidente Lina Danese e alcuni commercianti come Wilma Volpetti e Mario D’Emilio, a capo del nuovo comitato No Ztl, creato per l’occasione. "Quello che serve è il dialogo, sempre e comunque tra di noi – spiega Danese -. Questa situazione sta assumendo i toni di una polemica politica e non è giusto per il Paese e soprattutto per la città. L’incontro di martedì non doveva essere registrato, ma sono venuta a conoscenza che qualcuno l’ha fatto, montando le dichiarazioni a suo piacimento e condividendola al di fuori del comitato. Questa è una chiara testimonianza della strumentalizzazione della questione. Ora quello che voglio sapere è chi è l’autore o gli autori di tutto ciò. Per questo motivo chiedo di aspettare un mese per riparlarne e iniziare a lavorare sulla situazione".

La presidente del comitato di Riccione Paese intende attendere fino al 17 e 18 novembre prossimi, giorni delle elezioni regionali in Emilia Romagna, per riprendere il dialogo sulla questione della pedonalizzazione del corso. "Non vorrei che ci siano interferenze politiche di nessun genere e dunque non voglio entrare in un gioco di potere né adesso né mai. Chi volesse fare propaganda non lo deve fare sulle spalle dei cittadini e dei commercianti, ma può andare liberamente da solo per la sua strada". Una polemica che continua a riecheggiare per le vie del Paese, ma che di fatto in questo momento non è avallata da nessuna decisione dell’amministrazione, come più volte ha sottolineato la sindaca Daniela Angelini che non in questo momento ha avviato soltanto degli studi ambientali per la zona e dei suoi abitanti. "Tra un mese, dopo le elezioni, io sarò di nuovo disponibile a parlare dell’argomento e come ho sempre detto sono assolutamente sfavorevole alla pedonalizzazione del viale".