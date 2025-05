Bagarre per il ponte mobile: "Gabicce paghi di più"

Non c’è pace per il ponte mobile all’olandese tra Cattolica e Gabicce. In consiglio comunale mercoledì sera si è parlato dei lavori in corso proprio su tale ponte con le spese complessive da 300mila euro che sono finite al centro del dibattito politico perché si è votata la modifica alla convenzione in atto tra i due Comuni per sostenere tale intervento di manutenzione straordinaria, che si spera sistemi una volta per tutte i disagi alla struttura che in estate purtroppo in passato si è più volte bloccata. "Non è giusto che il Comune di Cattolica paghi 200mila euro e Gabicce solamente 100mila per questi lavori – sostiene Flavio Mauro, consigliere di opposizione per Fratelli d’Italia – Inoltre la convenzione in essere va ridiscussa perché prevede un impegno di spesa annuale medio troppo basso a carico di Gabicce Mare. Per questo come minoranze abbiamo votato contro a tale convenzione". Una convenzione che scadrà nel 2028 in modo definitivo e che dovrà essere completamente rinnovata, considerato che fin dall’inizio, dalla realizzazione della nuova darsena interna, la gestione del ponte ricade sul Comune di Cattolica. Ma ora si annunciano appunto spese importanti, sperando che quella attuale sia l’ultima grande manutenzione straordinaria.

"Sappiamo che la storia di quel ponte è stata caratterizzata da altri disagi in passato – dice Mauro – e noi ci auguriamo che questi 300mila euro siano definitivi. Ma in caso contrario, per un’ulteriore manutenzione di una certa importanza si deve ritenere più giusto un maggior coinvolgimento economico di Gabicce Mare. D’altronde quel ponte pedonale collega la passeggiata al molo marchigiano con innumerevoli attività". Il ponte è assai strategico da un punto di vista turistico, poiché collega a mare due sponde e decine di attività commerciali e di ristorazione, mentre in caso di chiusura, come in questo periodo di cantiere, il passaggio pedonale, unico, è a monte di alcune centinaia di metri lungo la via Irma Bandiera che collega i due Comuni con una strada percorsa anche da auto ed altri mezzi. La maggioranza conferma che tale manutenzione straordinaria era inevitabile e non più rinviabile: "La convenzione così com’è attualmente prevede la maggior parte economica a carico del Comune di Cattolica che ha la competenza della manutenzione del ponte – conferma Roberto Franca, consigliere di Idee in Comune – ma certamente, anche in prospettiva futura, si tornerà a dialogare della convenzione con Gabicce Mare quando questa scadrà definitivamente nel 2028".

Luca Pizzagalli