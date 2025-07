Bagarre sul Mystfest: "Dal Comune solo propaganda"

Non accenna a diminuire la polemica politica di mezza estate sul Mystfest a Cattolica, ora la Lega risponde all’amministrazione comunale che ha confermato di voler investire ancora di più su tale evento. "Il MystFest 2025 è stato presentato dall’amministrazione comunale come un successo senza precedenti, con numeri record di visibilità e partecipazione – dice Marco Cecchini, consigliere comunale Lega a Cattolica – tuttavia, a mio avviso, questo entusiasmo è solo una scusa per fare propaganda politica. È evidente che l’amministrazione comunale abbia strumentalizzato il festival per promuovere le proprie idee e valori. Questo tipo di operazione è tipica della propaganda politica degli anni ‘70, quando si cercava di convincere l’opinione pubblica attraverso messaggi emotivi e slogan. In questo caso, l’amministrazione comunale ha utilizzato il MystFest per promuovere la propria immagine e per legittimare le proprie politiche. Così come la partnership con enti e fondazioni che si occupano di femminicidi e inclusione durante l’edizione 2025 di questo festival, ma la realtà è ben diversa". E ribadisce: "La promessa di investire di più sul festival e di reperire nuovi fondi sembra poi più una dichiarazione di intenti che un impegno concreto. È giunto il momento di andare oltre la propaganda e di valutare realmente l’impatto del festival sulla comunità e sul tessuto economico".