Bagarre sul turismo. Fd’I attacca: "2025 choc. Maglia nera in riviera"

In tema di bilanci turistici il 2025 non pare essere partito nei modi migliori per la Regina ed ora Fratelli d’Italia attacca: "I numeri parlano chiaro – dice Flavio Mauro, consigliere comunale Fratelli d’Italia – nei primi quattro mesi del 2025, il turismo a Cattolica ha registrato un crollo registrando ufficialmente Cattolica come il Comune costiero peggiore della nostra provincia. Rispetto allo scorso anno gli arrivi turistici sono diminuiti del -21,4%, con un tracollo del -22,8% tra gli italiani, mentre i pernottamenti segnano un preoccupante -16,8% complessivo. Tutto questo mentre altre località della riviera, contengono le perdite o addirittura crescono. Questi risultati sono figli dell’immobilismo di un’amministrazione che ha abdicato al suo ruolo di guida strategica del territorio, non avendo alcun tipo di visione a lungo termine con un’incapacità amministrativa e di ascolto degli operatori del territorio evidente. Di fronte ai segnali di allarme sottolineati dal sottoscritto in passato, sulla base dei dati della scorsa stagione, l’amministrazione continua a minimizzare, a vivere alla giornata ed in questi mesi non si è vista alcuna programmazione, non esiste una strategia di comunicazione verso i mercati esteri e nessun piano di destagionalizzazione serio". Ed ancora: "A tutto ciò va aggiunto che il Piano dell’Arenile è bloccato da oltre un anno e mezzo, mentre il PUG (Piano Urbanistico Generale) giace fermo da febbraio 2024. Due strumenti fondamentali per il futuro della città ancora al palo".