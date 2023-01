Bagarre sull’ospedale in Consiglio

Grande attesa per il consiglio comunale aperto di questa sera a Novafeltria, al teatro Sociale. Si parlerà di servizi socio-sanitari dell’alta Valmarecchia e di ospedale Sacra Famiglia. Accanto alla giunta Zanchini, ci saranno i dirigenti Ausl. Mentre la minoranza ‘Rin-Nova’ (centrosinistra) ha già pronta una mozione per chiedere al sindaco di fare pressione, insieme agli altri primi cittadini del territorio, sulla Regione e sulla direzione sanitaria per chiedere un’estensione degli attuali "standard qualitativi, strutturali, tecnologici e organizzativi, degli ospedali in zona disagiata. Vorremmo che le nostre strutture abbiano parità di trattamento come la costa, con un riequilibrio dei servizi sanitari in tutte le aree interne e montane, adottando criteri più favorevoli nella priorità o preferenza di prevenzione, diagnostica, cura e assistenza". Per l’opposizione andrebbe sviluppata la figura "dell’infermiere di comunità. Andrebbe revisionato e aggiornato il decreto Balduzzi, sviluppando un sistema socio-sanitario di comunità con il potenziamento anche delle cure domiciliari, con più professionisti in azione e tecnologie adeguate".

Pronto a dare battaglia anche il Comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’: "Sicuramente diremo la nostra e parleremo dei disservizi in loco. Denunceremo la chiusura del reparto di chirurgia e chiederemo a Zanchini perché non ha mai denunciato il fatto. Gli amministratori fanno tavole rotonde ma non risolvono mai nulla. Ci sono carenze di organico in ospedale, i tempi di attesa per prenotare visite e ecografie sono biblici. Il malcontento tra i cittadini è davvero alto".

r. c.