"Bagni aperti anche dopo il 20 settembre"

I bagnini di Cattolica alzano l’asticella e chiedono a categorie e amministrazione comunale di credere in un grande finale di stagione, annunciando che manterranno aperti gli stabilimenti ben oltre la metà di settembre, per tentare di recuperare, almeno in parte, un giugno deludente e comunque una stagione in chiaro scuro. "Come cooperativa stiamo già ragionando di mantenere aperti tutti gli stabilimenti al 100% fino almeno al 20 settembre ed anche oltre – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – ne siamo convinti e crediamo anche in un significativo colpo di coda dell’estate ma serve la collaborazione di tutti. Mi riferisco anche ad albergatori, ristoratori e commercianti. Settembre è tutto da costruire e possiamo fare un bel finale di stagione se il meteo ce lo permette, noi ci crediamo".

La Regina si interroga su una stagione estiva complessa, anche per la crisi economica in corso. "Crediamo che meteo ed alluvione centrino poco – continua Baldassarri –, ma molto di più mutui e bollette, abbiamo famiglie e clienti storici che hanno dimezzato la vacanza. Chi soggiornava un mese ha invece fatto due settimane e così via, e c’è chi è anche rimasto a casa". Una situazione che chiederà riflessioni a fine stagione ma i bagnini chiedono anche di abbassare i toni della polemica a livello comunale: "Crediamo che il calo dei flussi turistici sia generale – continua Baldassarri – ed invocare le dimissioni dell’assessore al Turismo Alessandro Belluzzi non serve, qui non vi sono colpe locali ma urge una strategia a più ampio raggio per rilanciare la riviera ed i pacchetti vacanza a fronte di una crisi economica nazionale che coinvolge tutti".

Mentre agosto intanto si annuncia iniziativo con un pienino soddisfacente: "Siamo contenti perché nei prossimi giorni avremo molte prenotazioni – continua Baldassarri – ed il mese di agosto si annuncia come da tradizione con molti arrivi". Cattolica dunque guarda al fine stagione con ottimismo anche per recuperare qualche punto percentuale ed evitare le chiusure anticipate degli anni d’oro, che oramai sono un lontano ricordo: "Non è più il caso di iniziare a chiudere ad inizio settembre – prosegue il presidente della Coop bagnini della Regina – serve una sensibilizzazione generale. Noi ci siamo e crediamo in un settembre che può riservare qualche soddisfazione, sempre se il meteo ci assiste". Poi da ottobre si inizieranno i ragionamenti e i piani per il futuro.

Luca Pizzagalli